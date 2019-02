Beachrace Scharendijke twee keer zo lang, Buskermolen de snelste

Tijd voor wat nieuws

De beachracers reden van Scharendijke, vanaf de Brouwersdam, naar Westenschouwen en weer terug. En dat twee keer. Dat kwam neer op 73 kilometer fietsen door het zand. Volgens de organisatie was het tijd voor wat nieuws, vandaar de verdubbeling van het aantal kilometers. Coen Schild: "Er komen steeds meer strandraces in Nederland. De meesten zijn tussen de 35 en 40 kilometer. Wij vonden het leuk om het eens anders te doen en in de 70 kilometers te gaan zitten".

En dat het zwaar was, dat bleek. Recreanten mochten de ronde ook twee keer rijden, maar de meesten hielden het bij één. "Heel zwaar", verzucht één van de deelnemers met een energiedrankje in de hand, "maar het is een mooie wedstrijd, een mooi strand, je kan lekker fietsen!"

'De zwaarste van het jaar'

Ook winnaar Jordy Buskermolen vond het een zware wedstrijd. "Er stond een hoop wind, het was niet makkelijk vandaag." En nummer twee Thijs Zonneveld, terwijl hij het zand uit het gezicht wegveegt: "Dit is altijd zo'n zware race, misschien wel de zwaarste van het jaar. Zeker nu 'ie zo lang is. Ach, da's goed voor oude mannen zoals ik!", grapt Zonneveld.

Dames

Bij de dames was Rozanne Slik uit Bergen de snelste over de Zeeuwse stranden.