Beschonken Tholenaar remt voor flitspaal en belandt in de sloot

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 11.10 uur. De automobilist remde voor de flitspaal en raakte hierdoor de macht over het stuur kwijt. Hij kwam via de andere weghelft in de berm terecht, reed een hek kapot en kwam uiteindelijk in de sloot tot stilstand.

Niet gewond

In eerste instantie werden zowel de brandweer als de ambulancedienst en de politie opgeroepen, maar al snel bleek dat hulp van de brandweer niet nodig was. De bestuurder bleek ook niet gewond te zijn.

Bij de ademanalyse op het politiebureau blies de 25-jarige Tholenaar 230 microgram per liter. Dat is bijna drie keer de toegestane limiet van 88 microgram per liter voor een beginnend bestuurder. Na overleg met de officier van justitie heeft hij een boete gekregen van 325 en een rijverbod van drie uur. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.

Auto belandt in de sloot bij Oud-Vossemeer (foto: HV Zeeland)

In het nabij gelegen Bergen op Zoom werd gisteravond met het Neuzebal de aftrap gegeven voor de vastenavondviering van dit jaar. Veel inwoners van het eiland Tholen vieren daar ook het feest mee.

Van de vorige avond

Mogelijk had de bestuurder van de auto die in de sloot belandde nog te veel alcohol in het bloed van de vorige avond. Vaak is een kort nachtje slapen niet genoeg tijd voor je lichaam om de grote hoeveelheid alcohol van de avond ervoor te verwerken. Of dat hier ook het geval was is nog niet bekend.

Gisteravond en vannacht waren er nog twee ongelukken op Tholen. Of daarbij ook alcohol in het spel was, is niet bekend. Het eerste ongeluk gebeurde ook in Oud-Vossemeer, dit keer op de kruising van de Kreekweg en de Hiksedijk. Daar botsten rond 19.00 uur twee auto's tegen elkaar. niemand raakte gewond, maar beide auto's raakten flink beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.

Bestuurder nergens meer te bekennen

Vannacht volgde een eenzijdig ongeluk op de Annavosdijk bij Sint-Annaland. Een auto reed daar van de dijk en kwam op zijn kant tot stilstand. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder nergens meer te bekennen, mogelijk om een blaastest te ontlopen. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.