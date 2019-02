Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen van 17 betrapt met vals geld in café Renesse

In een café aan de Hogezoom in Renesse is vannacht een 17-jarige jongen uit Scharendijke aangehouden omdat hij met een vals biljet van vijftig euro probeerde te betalen. Het personeel had meteen door dat het om vals geld ging en schakelde de politie in.

Vals geld, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De jongen had twee valse biljetten van vijftig euro op zak. Hij werd om 02.15 uur door de opgeroepen agenten ingerekend. Nadat zijn ouders in kennis waren gesteld van het voorval heeft hij de nacht doorgebracht in een politiecel. Nog wel afgerekend met écht geld De politie doet nog onderzoek naar hoe de jongen van 17 aan vals geld komt. Hij wordt vandaag gehoord. De valse briefjes van vijftig zijn door de politie voor onderzoek in beslag genomen. De jongen heeft de door hem gemaakte kosten overigens nog wel afgerekend met écht geld. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.