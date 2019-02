Vrouw scheurt met bijna 200 kilometer per uur over de A58

Politieauto met sirene en zwaailichten, archieffoto (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Die achtervolging over de A58 begon ter hoogte van Goes. Rond 02.15 uur zagen agenten een auto die met zeer hoge snelheid voorbij kwam rijden. De agenten reden er achteraan en bij de achtervolging hebben snelheden van 195 kilometer per uur gemeten.

Te veel gedronken

De auto kon op de Prins Hendrikweg in Vlissingen aan de kant van de weg gezet worden. De 23-jarige bestuurster uit Heinkenszand is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Daaruit bleek dat ze inderdaad te veel had gedronken: 395 microgram per liter, bijna twee keer de toegestane limiet van 220 microgram per liter.

Na de aftrek van de gebruikelijke correctie bleek dat de vrouw officieel 49 kilometer per uur te hard over de A58 had gereden. Daarmee kwam ze goed weg, nog één kilometer meer en haar rijbewijs was ingevorderd. Ze hield er nu alleen twee boetes aan over: voor rijden onder invloed en de snelheidsovertreding.

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Eerder op de avond was er ook al een achtervolging, dit keer bij Goes. Om ongeveer 19.30 uur zag een agent in een onopvallende auto dat de automobilist achter hem aan het bumperkleven was op de Deltaweg. Toen de bumperklevende automobilist hem vervolgens inhaalde, ging die er met 190 kilometer per uur vandoor.

Meteen rijbewijs inleveren

De agent ging er achteraan en zette hem even verderop aan de kant. De bestuurder van de auto, een 32-jarige Goesenaar, moest meteen zijn rijbewijs inleveren, omdat hij na de wettelijke correctie 177 kilometer per uur reed waar 120 is toegestaan. Het rijbewijs wordt opgestuurd naar de Officier van Justitie, die bepaalt wat er verder mee gaat gebeuren.

Ademanalyse op het politiebureau, archieffoto (foto: ANP)

Vannacht was het ook raak in Hengstdijk, daar liep een drankrijder tegen de lamp. Agenten zagen hoe de automobilist op de verkeerde weghelft reed in de Plevierstraat. Toen de bestuurder, 23-jarige man uit Hengstdijk, de politieauto zag opdoemen stopte hij.

Meer dan negen keer de toegestane hoeveelheid

Bij de ademanalyse blies de man 815 microgram per liter, terwijl hij als beginnend bestuurder maar maximaal 88 microgram per liter in zijn adem mag hebben. Hij blies dus meer dan negen keer de toegestane hoeveelheid. Zijn rijbewijs mocht hij dan ook meteen inleveren.

Ook in Middelburg werd een automobilist betrapt op rijden onder invloed. Agenten besloten vanwege haar rijgedrag een 34-jarige vrouw uit Vlissingen te laten blazen. Bij de ademanalyse blies zij 595 microgram per liter. Dat is meer dan 2,5 keer de toegestane limiet en voldoende om haar rijbewijs in te vorderen.