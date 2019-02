Vonkenregen door paaltje onder auto van dronken vrouw

Het paaltje dat de vrouw onder haar auto meesleepte, veroorzaakte een vonkenregen (foto: Politie)

Fietsagenten zagen haar rond 04.30 uur rijden bij de kruising van de Piet Heinstraat met de M.A. de Ruijterstraat. Ze had haar verlichting uitstaan en haar auto had zichbare schade. Bovendien reed ze meerdere keren de verhoging op van de rotonde van het Admiraalsplein.

Vonkenregen

Ze besloten er achteraan te fietsen en zagen hoe de auto toen die de Piet Heinstraat inreed de stoep meepakte. Daarbij kwam er ook een vonkenregen onder de auto vandaan, door het paaltje dat ze onder haar voertuig meesleepte. Het is nog onbekend waar ze dat paaltje opgepikt had en hoe lang ze er al mee rondreed.

De agenten wisten de vrouw tot stoppen te manen en de 27-jarige vrouw uit Goes werd meegenomen naar het politiebureau. Bij de ademanalyse blies ze 415 microgram per liter, dat is bijna twee keer de limiet van 220 microgram per liter en genoeg om haar rijbewijs in te vorderen.

Brokstukken

Even later kwam bij de politie een melding binnen dat in de Zuidvlietstraat een auto met schade stond. Deze geparkeerde auto bleek te zijn geraakt door een ander voertuig en daarvan waren er ook brokstukken achtergebleven. Die bleken afkomstig te zijn van de auto van de aangehouden vrouw. Ze had dus onderweg naar de rotonde ook nog een geparkeerde auto geramd.

De politie sluit niet uit dat de vrouw in haar dronken rit op nog meer plekken schade heeft aangericht. Alle door haar veroorzaakte schade wordt op de vrouw verhaald.