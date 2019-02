Meer dan 4000 blikken in jarig museum De Blikvanger

Er zijn de bekende Verkade blikken en de blikjes van Zwitsal, maar ook onbekendere van koekjes uit België. Het gaat om een rond langwerpig blik met daarop groquetten. "Kinderen vragen me dan hoe die kroketten er in gestopt worden, en dan vertel ik dat we heel veel woorden uit de Franse taal gebruiken, en groquette is eigenlijk een flik, een rond koekje," zegt Annemarie Heiligers. Ze is al 25 jaar oprichter en eigenaar van het museum.

Astronauten op de maan

En uiteraard staan er blikken met afbeeldingen van koninklijke huizen uit Engeland, België en natuurlijk Nederland. En van de paus en het Vaticaan en Lourdes, en van de astronauten die als eerste op de maan landden, je kan het zo gek niet verzinnen of het staat er wel. Haar mooiste bezit is toch wel het Droste blik chocolade korrels. "Ik ben de enige die een compleet blik met deksel in bezit heeft. En dat vind ik wel heel bijzonder."

De openingstijden van De Blikvanger zijn: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en elke derde zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur.