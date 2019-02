Seriële fietsendief tegen de lamp door beelden bewakingscamera

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Op die beelden was te zien hoe hij fietsen aan het stelen was bij een supermarkt in Heinkenszand. Wijkagenten die de beelden bekeken herkenden in de fietsendief de 22-jarige verdachte.

Oproep aan rechtmatige eigenaar

Tijdens het verhoor bekende de seriële fietsendief dat hij ook op 24 januari een fiets had gestolen bij supermarkt. Daarvan heeft de politie nog geen aangifte ontvangen. Daarom doet de politie nu de oproep aan de rechtmatige eigenaar om zich te melden.

Ook de fiets waar de verdachte op rondreed toen hij werd aangehouden is volgens de politie waarschijnlijk gestolen. De fietsendief zou die hebben meegenomen bij de Aldi in Vlissingen. Ook van deze fietsdiefstal is nog geen aangifte gedaan. De fiets is in beslag genomen en staat op het politiebureau aan de Valckeslotlaan in Goes.