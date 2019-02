Van den Broeke onder de 30 minuten op de 10 kilometer

Tim van den Broeke - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Tim van den Broeke verbaasde zichzelf met zijn PR

De Vlissingse atleet mikte voorafgaand aan de wedstrijd nog op een tijd van 30.30', voor een lange tijd leek hij ook op een schema te lopen dat rond die tijd uitkwam. Toch merkte Van den Broeke dat er meer in zat waarna hij versnelde. Door de eindsprint wist hij onder de dertig minuten te duiken, iets wat sinds 1994 geen enkele Zeeuw is gelukt. "Dit was voor mij echt een droomdoel, waarvan ik niet zeker wist of ik dit ooit zou kunnen."

Van den Broeke liep met zijn tijd naar een dertiende plaats op een minuut achterstand van winnaar Michel Butter. Plaatsgenoot Tim Pleijte wist geen nieuw persoonlijk record te vestigen. Met zijn 30.54' kwam hij 42 seconden tekort voor zijn PR van 30.12'.