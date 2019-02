Machteloos GOES hard onderuit in Oostzaan

Flinke nederlaag GOES tegen OFC (foto: Orange Pictures)

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de thuisploeg, dat vijfde staat in de Derde Divisie. Edip Biberoglu kreeg na 10 minuten een de bal voor het in schieten, maar Sherief Tawfik kon ternauwernood redding brengen. Aan de andere kant deelde GOES via Erwin Franse een speldenprikje uit, maar zijn schot miste richting. In de 26e minuut ging het mis voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra. Tim Ruder kopte een voorzet van rechts in het hoekje en een minuut later tekende Frank Schilder voor de tweede Oostzaanse treffer.

Na de rust kwam GOES meteen weer in de problemen. Verdediger Roycel James kreeg al snel een directe rode kaart nadat hij moest ingrijpen in het zestienmetergebied. Door een overtreding te begaan kreeg OFC een penalty die benut werd door oud-Almere City-speler Chakib Tayeb. Daarna werd het nog erger voor de Bevelandse formatie toen Mike Brantjes de vierde goal maakte.

Door de nederlaag zakt GOES van de achtste naar de tiende plek op de ranglijst. Het staat nog maar vier punten boven de plekken voor degradatievoetbal.

Scoreverloop

1-0 Ruder (26)

2-0 Schilder (27)

3-0 Tayeb (48/pen.)

4-0 Brantjes (56)

Bijz.: Roycel James krijgt een rode kaart na het ontnemen van een scoringskans (48)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klap, Tawfik, James, Dekker, Hollemans, Nguyen (Besuijen/78), De Winter, Franse, Schalkwijk, Kroon (Bank/55)