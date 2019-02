Deel dit artikel:













Schweertman voor de derde keer op rij Nederlands kampioen squash

Piëdro Schweertman uit Vlissingen is voor de derde keer op rij Nederlands kampioen squash geworden. Op het NK in Amsterdam won hij de finale in drie sets (11-1, 11-7, 11-3) van Rene Mijs uit Papendrecht. Schweertman was de best geplaatste deelnemer en maakte zijn favorietenrol meer dan waar; hij verloor het hele toernooi geen set.

Squasher Piëdro Schweertman (foto: OZ) Schweertman toonde in zijn achtste NK-finale al in de eerste set zijn overmacht, hij liet met 11-1 geen spaan heel van Mijs. De tweede set ging lang gelijk op, maar bij een 5-4 stand nam Schweertman een steeds grotere voorsprong om uiteindelijk 11-7 te winnen. Hierna was het verzet definitief gebroken en werd de laatste set met 11-3 weinig meer dan een formaliteit.