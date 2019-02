Meisje (15) raakt gewond bij ongeluk op kartbaan in Middelburg

Ambulance en politiewagen bij kartbaan in Middelburg na ongeluk op de baan (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 14.55 uur. Direct na de melding werd een ambulanceteam met spoed ter plaatse gestuurd. Ook twee politie-eenheden gingen ter plekke. Ambulancemedewerkers hebben het gewonde meisje meegenomen naar het ziekenhuis.

Letsel onbekend

De ernst van haar letsel is nog onbekend, maar volgens de politie leek de melding in eerste instantie ernstiger dan het was. Zo zou het meisje bewusteloos zijn door de klap, maar toen de opgeroepen agenten aankwamen, bleek dat niet het geval te zijn.