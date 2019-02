Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 10 februari

GOES heeft de overwinning van vorig seizoen geen goed gevolg kunnen geven. In Oostzaan kwam de ploeg van Rogier Veenstra met een 4-0 nederlaag nog goed weg, want GOES had weinig in te brengen tegen de nummer drie van de ranglijst.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B GOES had niets in te brengen tegen OFC en werd met een verdiende ruime nederlaag naar huis gestuurd. Het eindigde de wedstrijd met 10 man nadat Roycel James bij een 2-0 achterstand uit het veld werd gestuurd. De ploegen om GOES heen pakten wel punten, met uitzondering van Quick, dat de wedstrijd tegen Jong Volendam nog moet uitspelen. De Goesenaren staan nu tiende, het gat naar de degradatieplekken is nog maar vier punten. Lees ook: Machteloos GOES hard onderuit in Oostzaan Hoofdklasse B De wedstrijd van VC Vlissingen werd afgelast, waardoor de ploeg van interim-trainer Thomas Ragut lijdzaam moet toekijken hoe De Meern de eerste overwinning van het seizoen pakt en naderbij de Vlissingers sluipt. Stand Hoofdklasse B Vlissingen blijft voorlaatste in de stand, de voorsprong op hekkensluiter De Meern bedraagt nu zes punten. 2e klasse E Zeelandia Middelburg kwam tegen WSC uit Waalwijk niet verder dan een 2-1 verlies. De aansluitingstreffer van Dennis Kovacevic kwam te laat. Door de nederlaag staat Zeelandia nu op de zesde plaats in de stand. 3e klasse A HVV'24 blijft tegen laagvlieger Schijf steken op 2-2 en lijdt duur puntverlies in de titelstrijd. Terneuzen won eenvoudig, en ook Philippine pakt een driepunter, al moest het voor die ploeg uit de tenen komen. Direct na de 3-2 van Sebastian de Meijer, die met een hattrick voor de gehele productie van Philippine tekende, floot de scheids de wedstrijd af. 4e klasse A Een roerig treffen in Westdorpe, waar Oostburg met 3-2 won van RIA W. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd nadat RIA W-supporters het veld betraden na een rode kaart voor een speler aan de zijde van de thuisploeg. Hulsterloo versloeg ODIO en klimt flink op de ranglijst. 5e klasse A De enige wedstrijd die doorgang vond eindigde in een zware nederlaag voor Graauw, dat met 6-1 verloor in Nieuw-Vossemeer.