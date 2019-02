Zeeland Wordt Wakker 11 februari 2019: kartgewonde, blikkenmuseum en reeks inbraken

Ambulance en politiewagen bij kartbaan in Middelburg na ongeluk op de baan (foto: HV Zeeland)

Gewonde bij karten

Bij een ongeluk op de kartbaan aan de Arnesteinweg in Middelburg is een 15-jarig meisje uit Vlaardingen gewond geraakt.

Blikmuseum De Blikvanger in Renesse bestaat 25 jaar (foto: Omroep Zeeland)

Blik

Museum De Blikvanger bestaat 25 jaar: van 1000 naar 4000 blikken. Het begon met een blik van de Betuwe jam uit 1900 dat was gevonden op de vuilnisbelt in Noordwelle in 1963.

(foto: informedmag.com)

Inbraakreeks in Clinge

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks van inbraken in Clinge, die allemaal dit weekend hebben plaatsgevonden.

Omgeving Oostburg in de ochtend (foto: Ria Mes, Oostburg)

Het weer

De zon laat zich vandaag regelmatig zien, maar er komen ook nog enkele buien voor en daarbij is kans op hagel. De meeste buien verlaten vanmiddag de provincie en dan komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 8 graden, maar door de matige tot krachtige noordwestenwind voelt het iets frisser aan. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar 1-3 graden.