D66 wil half miljard euro uit reserves PZEM halen om groene investeringen een boost te geven

Een auto bij een snellaadstation langs de A58 (foto: Omroep Zeeland)

"Met dat geld kunnen we de overstap naar elektrisch rijden een boost geven. Dat is hard nodig in zo'n dun bevolkt gebied", zegt D66-lijsttrekker Ton Veraart tegen de NOS. De provincie Zeeland is grootaandeelhouder van de PZEM. Of, en hoe, de provincie als aandeelhouder 500 miljoen euro uit de reserves van het energiebedrijf kan halen, staat niet in het verkiezingsprogramma.

Vijf miljard euro om klimaatverandering tegen te gaan

In totaal willen de twaalf provinciale lijsttrekkers in heel Nederland ruim vijf miljard euro investeren in concrete maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ze denken dan aan laadpalen voor elektrische fietsen en auto's, fietssnelwegen, isolatie van huur- en koopwoningen, zonnepanelen op de daken van huizen, scholen en bedrijven.

Ook moet er volgens de regeringspartij worden geïnvesteerd in opleidingen voor vakmensen op het gebied van duurzame technologie. Daarmee reageert de partij op een oproep vorige week van alle CDA-lijsttrekkers, die vinden dat Nederland niet voorop moet lopen met klimaatbeleid. Volgens de NOS hebben alle provincies samen 5,3-miljard euro in reserve.