Sanne is overdonderd door alle reacties op haar 'beste auditie ooit bij Holland's Got Talent'

Met haar nummerkeuze maakte ze het zich volgens de jury allesbehalve makkelijk. "Wat een kutnummer om te zingen", zei jurylid Paul de Leeuw na Sannes auditie. "Dit is musical. Dit is heel moeilijk."

Staande ovatie

Desondanks gooide ze hoge ogen. Ze wist de voltallige jury te overtuigen en met name na de hoge opera-achtige uithaal op het einde kreeg ze ook op een staande ovatie van het publiek. Ook op Facebook zijn mensen laaiend enthousiast. 'Een van de beste optredens van Holland's Got Talent ooit', zo wordt Sanne's auditie op Facebook omschreven. Zelf is ze nogal overdonderd door alle positieve reacties.

"Niet te bevatten", zegt Sanne over de reactie van de jury. "Je staat daar en je denkt: 'Is dit echt? Droom ik? Het is zo onwerkelijk." Haar auditie vond ze 'supereng'. "Ik ben wel gewend om voor publiek te spelen, maar die hele zaal zit vol én de jury zit voor je. Van te voren was ik best nerveus, maar zodra ik op het podium sta, is dat weg."

Sanne studeert aan de Song&Dance Musicalschool in Zwolle. Ze zit in het examenjaar van de 3-jarige opleiding. Ze wil of doorstuderen in dit vak of aan het werk als musicalzangeres, maar dat is erg moeilijk zegt ze. Daarom hoopt ze nu eerst zo ver mogelijk te komen in de talentenjacht. "Ik zou heel graag in grootse musicals willen staan. In Nederland, maar het buitenland lijkt me ook heel erg gaaf."

Sanne Pronk is overdonderd door alle reacties op haar auditie bij Holland's Got Talent (foto: Holland's Got Talent)

Tweede succesvolle Zeeuwse auditie

"Ik vind de combinatie van zang, dans en spel zó mooi. Als ik zelf naar theater ga, voel ik me daarna heel gelukkig. Als je iemand dat kan bezorgen, dat is dan toch geweldig?" Sanne Pronk mag nu dus door naar de halve finale van Holland's Got Talent. Zaterdag zijn er daarvoor opnames voor de uitzending van 2 maart.

Ze is niet de eerste Zeeuws die hoge ogen gooit in deze editie van de talentenjacht. De 15-jarige Chimène Jeroense uit Tholen kreeg zelfs een gouden ticket en is dus al door naar de finale.

