Nieuw filmfestival Middelburg richt zich op de korte film

Cinema Middelburg huist in de Kloveniersdoelen (foto: Ria Brasser)

Het Internationaal Short Film Festival Middelburg vindt op 6 april plaats in Cinema Middelburg. Het is niet het eerste filmfestival in Zeeland dat zich op korte films richt. Ook op Tegenstroom, in 2016 en 2017 in Sas van Gent en vorig jaar in Groede, staat de korte film centraal.

'Voor beginnende filmmakers met ambitie'

Organisator Lennart Gosman heeft een paar jaar geleden zelf een korte film gemaakt en vindt het belangrijk deze groep een podium te bieden. "Deze films worden vaak gemaakt door beginnende filmmakers die wel de ambitie hebben om verder te groeien of commercieel te gaan, maar daar nog niet zijn."

Gosman: Er is ongetwijfeld filmtalent in Zeeland.

"Een lange film maken van 90 minuten kost zoveel tijd en moeite, dat is voor veel mensen niet te realiseren. Daarom is de korte film een prachtige manier om toch je verhaal binnen tien à vijftien minuten te vertellen."

Zeeuwse filmmakers kunnen hun film - fictie, documentaire of animatiefilm - indienen via de website van het festival om mee te dingen naar verschillende awards. Volgens Gosman is er 'ongetwijfeld' Zeeuws filmtalent, maar krijgen veel mensen dat niet te zien, doordat er te weinig aandacht aan wordt besteed.