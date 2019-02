Dit jaar geen ZeelandJazz door zieke bestuursleden

(foto: Omroep Zeeland)

Over de aard van de ziektes doet Zuiderbaan verder geen mededelingen. Wel benadrukt hij dat dit niet het definitieve einde van het festival betekent.

ZeelandJazz ontstond in 2016 toen de jazzfestivals van Middelburg en Terneuzen de krachten bundelden. Op het programma staan optredens van nationaal een internationaal vermaarde jazzmuzikanten. Het festival spant zich in om met name jongeren voor de jazzmuziek te enthousiasmeren.

Er zijn zo'n 100 vrijwilligers actief tijdens het festival. ZeelandJazz werkt intensief samen met Porgy en Bess, Muziekpodium Zeeland, Scheldetheater, Zeeuwse Muziekschool, Stichting Toonbeeld, JASZ en Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen.