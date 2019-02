Provincie moet toegankelijkheid mindervaliden sneller verbeteren

Roy Avezaat zit in een rolstoel en is ambassadeur van Ongehinderd. Hij testte in oktober gebouwen. (foto: Omroep Zeeland)

"Bij een rondgang door Zeeland valt ons op dat een aantal treinstations, gebouwen, parken en winkels beperkt tot niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of blinde mensen", zegt Ralph van Hertum (PvdA). Maar hij denkt ook aan natuurgebieden. "Zo heeft de provincie in het Zwin bij Retranchement een Vlonder laten aanleggen, waar een trapje voorkomt dat iedereen van het uitzicht over het Zwin kan genieten."

Vlonder bij Retranchement, in het Zwin. Mindervaliden kunnen door de trap niet op het vlonder. (foto: PvdA Zeeland)

De PvdA is niet de enige die zich druk maakt over de toegankelijkheid in Zeeland. Zo trekt de provincie acht ton uit om door de hele provincie bushaltes beter toegankelijk te maken voor invaliden, vindt het CDA dat stemhokjes beter verlicht zouden moeten zijn voor slechtzienden en testten een aantal invaliden in oktober vorig jaar de toegankelijkheid van gebouwen in Goes en Terneuzen.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Hierop is de Wet Gelijke Behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten aangepast waardoor alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn, of er de intentie moet zijn dat er aanpassingen worden getroffen.

Verbeterde bushaltes is nog niet genoeg

Statenleden Van Hertum en Bayram Erbisim zijn blij dat er geld is uitgetrokken voor het verbeteren van bushaltes, maar vinden het nog niet genoeg. "Mensen met een beperking komen op talloze plaatsen hindernissen tegen, dat gaat verder dan het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat we dit als maatschappij oppakken en daar kan de provincie een grote rol in spelen", sluit Van Hertum af.