Hoger beroep moord John Smidt: 24 jaar cel

Man blijft veroordeeld voor moord op 86-jarige John Smidt (foto: Omroep Zeeland)

De Axelaar kondigde aan in cassatie te zullen gaan. Dat is de laatste mogelijkheid om een uitspraak in een rechtszaak in Nederland aan te vechten.

In oktober 2012 werd de bejaarde Smidt vlak bij Westdorpe dood in een sloot gevonden. De bejaarde man bleek te zijn mishandeld. Hij was tegen het hoofd geslagen, in zijn oor gesneden en zijn vingers waren bijna gebroken. Daarnaast was hij zeventien keer in zijn hart en longen gestoken.

Twee mannen werden in 2015 veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De ene man kreeg een celstraf van 25 jaar opgelegd en ging in hoger beroep. Hij houdt vol niets met de moord te maken te hebben gehad. De andere man werd veroordeeld tot 15 jaar en is niet in hoger beroep gegaan. Hij heeft bekend.

Tineke Hilverda van het gerechtshof in Den Bosch legt uit waarom tot deze uitspraak is gekomen

Tijdens het hoger beroep op 14 januari sprak de advocaat-generaal namens het openbaar ministerie zijn afschuw uit over de gewelddadige moord. "Een hoogbejaarde, weerloze man werd in verschillende fases met geweld vermoord. Een gemiddelde afrekening in het criminele circuit vindt op een humanere wijze plaats." De man die eerder tot 25 jaar werd veroordeeld verdiende volgens het OM die hogere straf omdat de kans op herhaling groot is volgens onderzoek van het Pieter Baan Centrum en de maatschappij beschermd moet worden.