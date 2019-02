Linksom of rechtsom, pulsvissers leggen zich niet neer bij verbod

Pulsvissers aan het werk (foto: ANP)

De vissers gaan naar Den Haag, omdat de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement naar verwachting woensdag in Straatsburg een definitief besluit nemen over de toekomst van de pulsvisserij. Het ziet er naar uit dat de Europese visserijministers voor een verbod op de pulsvisserij stemmen.

De sector heeft Mark Rutte gevraagd om in overleg te treden met de Franse president Emmanuel Macron. "Het zijn met name de Franse vissers die bezwaar maken tegen de pulsvisserij en de afgelopen maanden een verkeerd beeld hebben afgegeven, onder invloed van emoties", zegt Caljouw.

Verbod wordt niet geaccepteerd

Uit het Nederlandse overleg is wel duidelijk naar voren gekomen dat de visserijsector geen verbod accepteert: "Linksom of rechtsom, wij leggen ons niet neer bij een verbod. Het hele beleid voor de visserij werkt niet vanuit Brussel. We wachten woensdag af, maar als het besluit negatieve gevolgen heeft, dan zullen acties daarna zeker niet uitblijven", zegt Caljouw.

De Nederlandse vissers zullen komende woensdag waarschijnlijk niet afreizen naar Straatsburg. "Het overleg vindt plaats tussen de visserijministers achter gesloten deuren. Wij willen het verder ook niet op de emotie gooien zoals de Fransen dat al die tijd wel hebben gedaan", zegt Caljouw.

Het verzet tegen het pulsvissen komt van met name Franse, maar ook enkele Britse vissers, samen met een aantal milieugroeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Bovendien zou de elektriciteit die door de Nederlanders wordt gebruikt alle leven uit de zee wegnemen.

Uit eerder onderzoek van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) blijkt juist dat pulsvisserij beter is dan de traditionele boomkorvisserij. Op verzoek van Nederland heeft dit internationale instituut onderzoek gedaan naar de effecten van pulskorvisserij.

In Nederland zijn er 79 kotters die met deze techniek vissen, waaronder achttien Zeeuwse (tien in Arnemuiden, drie in Vlissingen, drie op Tholen, één in Breskens en één in Yerseke). Voor die Zeeuwse vissers betekent een totaalverbod op pulsvissen een financiële strop.

Bij een pulsverbod zouden alle pulsvissers weer terug moeten schakelen naar vissen met een boomkor. Bij die techniek worden grote sleepnetten over de zeebodem getrokken. Dat geeft meer weerstand en daardoor gaan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot omhoog.

Lagere opbrengst

De jaarlijkse opbrengst per viskotter wordt door een totaalverbod 100.000 tot 120.000 euro lager dan nu, heeft Wageningen Economic Research berekend. De vissers hebben bovendien flink geïnvesteerd in de benodigde apparatuur om op pulsvissen over te schakelen.

Wanneer het te verwachten pulsvisverbod ingaat is nog onduidelijk. Er lopen van april tot en met augustus veertig Nederlandse pulsvisvergunningen af. Het is vrijwel ondenkbaar dat die nog worden verlengd.

