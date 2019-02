Transportsector blij met tariefverlaging Westerscheldetunnel

"We kunnen Zeeuws-Vlaanderen niet uit zonder te betalen," zegt directeur Rudie Tieleman. Verlaat een vrachtwagen de regio via België moet er kilometerheffing worden betaald, via de Westerscheldetunnel tol. Dus is het bedrijf blij met de tariefverlaging vanaf volgend jaar. Voor vrachtwagens met een t-tag, korter dan 12 meter, is een retourtje zonder veelgebruikerskorting zes euro goedkoper. Voor langere vrachtwagens met een t-tag acht euro.

Categorie 3: busje of kleine vrachtwagen (korter dan 12 meter)

Huidig tarief Nieuw tarief Los kaartje 18,20 18,20 T-tag 13,90 10,92 T-tag met veelgebruikerskorting 11,15 9,10

Categorie 4: bus of vrachtwagen (langer dan 12 meter)

Huidig tarief Nieuw tarief Los kaartje 25,00 25,00 T-tag 19,00 15,00 T-tag met veelgebruikerskorting 15,25 12,50

Dat de tunnel hierdoor niet eerder tolvrij komt is voor Tieleman niet erg. "We zijn het al gewend dat we moeten betalen. Dat klinkt heel erg, maar deze strijd werd al in de jaren zestig gevoerd toen we nog voor de boot moesten betalen. De tunnel brengt ook veel goeds, bijvoorbeeld een snellere verbinding. Ik ben dus blij dat ze voor deze optie hebben gekozen, dan zien we er nu al iets van terug in onze portemonnee."