Staatssecretaris onder indruk van sanering terrein Thermphos

De fosforfabriek in Vlissingen-Oost ging in 2012 failliet. De schoonmaak van het terrein, dat zwaar vervuild is met fosfor, asbest en nucleair materiaal, is een complexe en dure klus. Thermpos is geen onbekend terrein voor Van Veldhoven. Ze is eerder al eens op bezoek geweest toen ze nog Kamerlid was. "Je ziet dat er enorm hard gewerkt wordt om de vervuiling weg te werken, aan de ene kant mooi en nodig, aan de ander kant jammer dat een toen werkende fabriek er gewoon niet meer is."

Ruim 80 miljoen

De verwachting is dat eind volgend jaar de sanering van het vervuilde terrein is afgerond, een jaar eerder dan waar eerder van uit werd gegaan. Van de ruim 80 miljoen euro die de sanering kost, betalen de overheid, de eigenaar North Sea Port en de provincie een derde deel. Wie de nieuwe gebruiker van het terrein wordt, is nog niet bekend.

Lees ook: