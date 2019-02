Constansia verklaart gele kaarten: 'Ik kan niet tegen onrecht'

Constansia (32) is met zijn goede spel op het middenveld van Hoek één van de sterkhouders op het veld in het tot nu toe zeer succesvolle seizoen in de Derde Divisie. Zijn plaats is onomstreden en zowel aanvallend als verdedigend vertolkt hij een hoofdrol. De zeven gele kaarten (waarvan zes voor commentaar op de scheidsrechter) zijn de reden dat hij ook in negatieve zin opvalt. "Ik ben wie ik ben", zegt hij er zelf over. "Ik ben op het veld heel anders dan ik privé ben. Dan schakel ik om en wil ik altijd winnen. Ik kan ook niet tegen onrechtvaardigheid op het veld, dus dan moet ik er wat van zeggen." Zaterdag tegen FC Lisse kreeg Constansia geel in de slotminuut wegens praten.

"Die boer zegt iets"

Toch vindt Constansia dat het ook aan de scheidsrechters ligt dat hij zo vaak een kaart krijgt. "Ik vind dat de scheidsrechters van tegenwoordig veel te makkelijk geel geven als je iets tegen ze zegt. Ik krijg wel twintig rotschoppen per wedstrijd, waardoor ik mijn enkel zou kunnen breken als ik niet op tijd spring. En dat wordt makkelijk afgedaan." Daarnaast valt het Constansia op dat Zeeuwen anders worden behandeld binnen de lijnen dan anderen. "Jongens uit de Bollenstreek bijvoorbeeld praten met hele andere woorden en dan lijkt het of de scheidsrechters alles prima vinden. En als ik iets zeg hier in Zeeland, dat lijkt het of ze denken: 'die boer zegt iets' en geven ze snel geel. Dat is echt zo."

Gasten

Constansia is één van de vier gasten in de vierde aflevering van De Derde Helft. Wethouder Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst schoof ook aan. Hij is vaste supporter van Hoek, maar komt ook praten over de Vestingcross. Dat is de grote internationale veldrit die zondag voor de derde keer in Hulst wordt gehouden. Verder aandacht voor de voetballers Jochem en Maarten Hazelaar van Oostkapelle. Zij wonnen afgelopen weekend de topper tegen Terneuzense Boys en vertellen ook hoe het is als je vader ook je trainer is. Oostkapelle staat namelijk onder leiding van Harro Hazelaar.



