Recordaantal kaarten verkocht voor Vestingcross

Voor de Vestingcross in Hulst zijn in de voorverkoop al 9.000 kaarten verkocht. En dat is een record volgens wethouder Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst. Hij zei dat in het Omroep Zeeland programma De Derde Helft.

Vestingcross (foto: Omroep Zeeland ) Zondag vindt de derde editie van de cross plaats op en rond de vesting van Hulst. Hageman verwacht dat het aantal toeschouwers van vorig jaar op zijn minst wordt geëvenaard. Toen zagen rond de 15.000 mensen langs het parcours hoe Mathieu van der Poel voor de tweede keer de Vestingcross op zijn naam schreef. Hageman denkt het aantal van 15.000 te overtreffen vanwege de goede weersverwachting van zondag en het recordaantal kaarten dat nu al is verkocht. Langs het parcours van de veldrit is plaats voor maximaal 20.000 bezoekers. Wedstrijd live te volgen Omroep Zeeland zendt de Vestingcross zondag live uit tussen 13.00 en 16.00 uur op tv en radio. 's Avonds is er na 20.00 uur een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd te zien.