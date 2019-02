Zes dode zwanen gevonden bij Zierikzee 'doodsoorzaak is gissen'

archieffoto (foto: Arjan van Lomwel)

Het natuurgebied is een aandachtsgebied voor Begijn vanwege met name loslopende honden. "Meestal blijven de honden braaf op de verharde weg, maar we horen berichten dat er af en toe honden door het prikkeldraad schieten en de vogels opjagen." In november is er in het gebied nog een zwaan doodgebeten en zijn er meerdere zwanen toegetakeld, waarschijnlijk door een hond.

'Wel erg veel'

Ondanks dit eerdere voorval durft Begijn er niet van uit te gaan dat deze zes zwanen ook door toedoen van een hond om het leven zijn gekomen. "Het zijn er nu ook wel erg veel."

Ook het tijdstip van overlijden is lastig te achterhalen. "De zwaan die in november is gevonden, hebben we uit het zicht gelegd, zodat de natuur zijn gang kon gaan, maar die ligt er nu nog steeds. Weliswaar wat verder ontbonden."

Voedsel

Natuurmonumenten gaat de dood van de zes zwanen niet verder onderzoeken. Wel wordt het toezicht op het gebied verscherpt. "Zeker nu richting het broedseizoen, omdat die vogels dan op zijn kwetsbaarst zijn." De zes zwanen blijven volgens Begijn in principe liggen.