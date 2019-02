'Als ik niet meer op de buurtbus zit, heb ik geen doel meer'

Het is maandagochtend zeven uur. In de verte zie ik een fietslichtje naderen. We staan op de kruising van de Meloweg en de Graauwsedijk in Graauw en hebben afgesproken met Ans Strobbe. Zij fietst elke week vanuit Kuitaart zeven kilometer naar Graauw om de buurtbus op te halen en haar rondes te rijden. Als Ans arriveert, zet haar fiets op slot en begroet me hartelijk. We lopen samen naar de parkeerplaats aan de Meloweg waar de buurtbus staat.

Ans start de bus en ontdooit de ramen op deze vroege februari-ochtend. Terwijl ze de stoel instelt voert ze alle codes in om de computer van de bus te koppelen aan haar rit. "Uiteindelijk moet de vervoersmaatschappij de gegevens van onze ritten met de buurtbus hebben. Zo kunnen ze zien of we op tijd rijden", legt Ans uit. Ze is een van de 27 vrijwilligers in Oost-Zeeuws-Vlaanderen die op buurtbus 589 rijdt.

Scholieren

"We hebben twee buurtbussen hier. Met de ene rijden we een dagdienst en met de ander een middagdienst", vertelt Ans terwijl ze de bus keert en we onderweg gaan naar de eerste passagier. "Dat zijn op dit uur meestal scholieren vanuit de kleine dorpen." De eerste scholier wordt opgepikt in Graauw. "Samen met een paar andere scholieren die we oppikken moet deze jongen zijn aansluiting in Kloosterzande met de lijnbus 10 naar Hulst of Terneuzen halen. Daar zorg ik voor."

Opvallend zijn de smalle wegen en de route door de hele kleine kernen. "De buurtbus rijdt hier om de twee uur en zorgt voor betere leefbaarheid in die kleine dorpen." Ans nam zelf vroeger nooit de buurtbus. "Maar ik zie nu wel het belang in voor anderen. Daarom ben ik ook begonnen als chauffeur op de buurtbus." De diensten op de buurtbus die de hele dag rijden zijn in drieën verdeeld. "Hierdoor heb je nog iets aan je dag."

Als ik op de buurtbus zit, doe ik energie op voor een hele week." Ans Strobbe - chauffeur buurtbus Oost-Zeeuws-Vlaanderen

De scholieren hebben hun aansluiting met de streekbus gehaald. Via Kuitaart, Lamswaarde, Kruispolderhaven en Paal rijden we met de buurtbus via Graauw naar Hulst. "Kijk toch eens wat een mooie ochtend het is", zegt Ans glunderend. "Die rooie lucht is prachtig."

Klassieke muziek

Vaste klanten heeft Ans een paar op de maandagochtend. "Ik haal zo dadelijk in Hulst een mevrouw op die alles weet van klassieke muziek. Die breng ik naar Clinge en onderweg praten we over van alles." In de Overdamstraat pikken we haar op. Jammer genoeg lukt het Ans niet de juiste radiozender te vinden, maar de vrouwelijke passagier praat honderduit tegen Ans. Nadat we haar hebben afgezet zegt Ans dat ze op de ouderen automatisch extra let. "Dat gaat vanzelf en dat vind ik normaal om te doen."

Pensioen

Ans is 65 jaar en vindt rijden op de buurtbus fijn om te doen. "Als ik op de buurtbus zit, doe ik energie op voor een hele week." Ze zou het dan ook niet willen missen en aan stoppen wil ze nog helemaal niet denken. "Dan zou ik geen doel meer hebben, hé. Rijden op die buurtbus, daar kijk ik elke week naar uit."