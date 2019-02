Vlaamse studenten nemen zorgafdeling over in Sluis

De twintig bewoners van Rozenoord worden acht weken lang in de watten gelegd door de Vlaamse zorgstagiairs die vol enthousiasme zijn begonnen aan hun eerste dag. "Het voelt echt als thuiskomen. Hier creëren ze voornamelijk een thuissfeer terwijl de zorg in België heel gestructureerd is en de bewoners zelf weinig inspraak hebben over de activiteiten", zegt de 20-jarige Phebe Boi.

Pilot

Zowel aan Vlaamse als Nederlandse kant van de grens zijn knelpunten op de arbeidsmarkt die de komende tijd verder toenemen. "Via deze pilot wordt samenwerking over de grens bevorderd om de arbeidsmarkt groter en meer divers te maken", zegt Aïcha Ait Bari, projectcoördinator van Sectorbureau Grensarbeid. Als de pilot succesvol verloopt is het de bedoeling dat Nederlandse studenten ook in Vlaamse zorginstellingen gaan stagelopen.