Liefting: 'Tariefverlaging is slechts doekje tegen het bloeden'

Cees Liefting blijft strijden voor tolvrije Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

"Het is slechts een doekje tegen het bloeden. De mensen met de grootste wond wonen in Zeeuws-Vlaanderen en die verdienen een verbandtrommel", zegt Liefting als reactie op de voorgestelde tariefverlagingen. "Het is geweldig nieuws voor degene die er van gaan profiteren, maar als je naar de particuliere veelgebruiker kijkt gaan ze er niet veel op vooruit."

Ik strijd niet alleen voor de Zeeuws-Vlaming, maar voor heel de provincie." Raadslid Cees Liefting over tariefverlaging Westerscheldetunnel

Dus legt hij de strijdbijl nog niet neer. "Wat er gebeurt is dat Zeeuws-Vlaanderen zich steeds meer op Vlaanderen gaat richten, dat moet een provincie Zeeland niet willen. Ik strijd dus niet alleen voor de Zeeuws-Vlamingen maar voor heel de provincie."

Volgende week donderdag houdt Liefting een speciale bijeenkomst in het Scheldetheater. Ook roept hij Zeeuwen op om op zaterdag 23 februari naar de open dag van de provincie te gaan om van zich te laten horen. Tegenstanders van de tolheffing willen die dag demonstreren tegen de tolheffing op het Abdijplein in Middelburg.

Lees ook: