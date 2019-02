Deel dit artikel:













Haarscherpe luchtbeelden van kerncentrale Borssele op Google 'geen veiligheidsrisico'

De Belgische waakhond voor nucleaire veiligheid, de FANC, is in een strijd verwikkeld met Google. De toezichthouder wil dat de zoekgigant de luchtbeelden van de kerncentrales van Doel en Tihange blurt, maar Google weigert dat. Ook de kerncentrale van Borssele is op Google haarfijn in beeld gebracht, maar de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet geen gevaar in die beelden.

Op Google Maps is de kerncentrale Borssele haarfijn te zien (foto: Google Maps) Uit een veiligheidsanalyse van de FANC is gebleken dat de beelden van de kerncentrales van Doel en Tihange een risico vormen voor onder andere aanslagen, schrijft de Belgische krant De Tijd. In Frankrijk kwam een onderzoekscommissie voor nucleaire veiligheid eerder ook tot deze conclusie. Daar zijn de beelden van kerncentrales inmiddels digitaal vervaagd. De Nederlandse nucleaire waakhond vindt het blurren van foto's niet zinvol. "Met alle moderne technologische mogelijkheden is het vervagen van bepaalde plaatsen of objecten een weinig effectieve maatregel", laat woordvoerder Ewa Walters weten. Volgens haar staat het internet vol met foto's van nucleaire objecten in Nederland, onder meer gemaakt met drones. 'Zorgvuldig met informatie omgaan' Het is volgens ANVS veel belangrijker dat medewerkers van onder meer de kerncentrale van Borssele zorgvuldig omgaan met het delen van bedrijfsgegevens 'waarmee de op internet beschikbare afbeeldingen en informatie herleid kan worden naar vertrouwelijke informatie'. "Lokale overheden moeten bijvoorbeeld bij het publiceren van vergunningen zeer voorzichtig zijn met het openbaar maken van plattegronden", schrijft de toezichthouder in een reactie. De ANVS overlegt altijd met gemeenten en bedrijven welke informatie geschikt is om op internet te publiceren. Google niet eigenaar beelden Google heeft de Belgische FANC nooit een reactie gegeven. Aan de Vlaamse krant De Tijd laat de zoekgigant weten dat zij geen eigenaar zijn van de beelden en ze ook niet offline kunnen halen. Daarvoor moeten de bezwaarmakers zich melden bij de eigenaar van de foto's. Met dit antwoord neemt de FANC geen genoegen en onderzoekt welke mogelijkheden zij nu nog hebben om de beelden te laten blurren. Volgens hen kan Google wel degelijk aanpassingen doen, omdat de foto's van een NAVO-luchtmachtbasis in België wel digitaal zijn vervaagd. Niet geblurd Pikant detail, merkt De Tijd op, is dat op een site van de Vlaamse overheid gedetailleerde satelliet- en luchtbeelden zijn te vinden van de kerncentrale van Doel, die ook niet geblurd zijn. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.