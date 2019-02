EUT grijpt naast Edison voor Beste Nieuwkomer

De Edison voor Beste Nieuwkomer ging vanavond naar Davina Michelle, bekend van haar hit 'Duurt te lang'. Daarmee gaat de popprijs aan de neus van de Amsterdamse band EUT voorbij. In die band speelt de uit Middelburg afkomstige gitarist Emiel de Nennie.

EUT moest het in die categorie naast Davina Michelle ook opnemen tegen Pip Blom. De Edisons werden uitgereikt tijdens Edison Pop 2019, een besloten evenement in Amsterdam.

Vorig jaar maakte de band zijn debuut-EP Fool For The Vibes. Eerdere singles van dat EP waren Bad Sweet Pony en Crack the password.

Bij de uitreiking van de Edisons Pop vielen de Zeeuwse bands BLØF en Racoon eerder meerdere keren in de prijzen. BLØF won er acht, waaronder de Edison Oeuvreprijs, en Racoon won tweemaal een Edison. Dit jaar waren beide bands niet genomineerd.