Zeeland wordt wakker: Koninklijke bezoeken, Westerscheldetunnel en haarfijne beelden kerncentrale

Máxima geeft het publiek een hand (foto: ANP)

Koninklijk bezoek

Hoe vaak is er in de afgelopen 39 jaar iemand van de koninklijke familie bij jou in de buurt geweest? En waar in Zeeland maak je de meeste kans om iemand van het koninklijk huis te zien. Wij maakten een overzicht.

Lees ook:

Cees Liefting blijft strijden voor tolvrije Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Doekje tegen het bloeden

Al jaren strijdt Cees Liefting voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Eerst als wethouder, nu als raadslid van de gemeente Terneuzen. De verlaging van de tarieven van de Westerscheldetunnel vindt hij een stap in de goede richting, maar echt blij is hij niet.

Lees ook:

Op Google Maps is de kerncentrale Borssele haarfijn te zien (foto: Google Maps)

Haarfijne beelden kerncentrales

De Belgische nucleaire waakhond (FANC) is niet zo blij met Google. Op verschillende diensten van de zoekgigant staan haarfijne beelden van de kerncentrales van Doel en Tihange. En dat is een veiligheidsrisico volgens FANC. In Nederland maakt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming zich niet zo'n zorgen om dit soort foto's. Het digitaal vervagen ervan is volgens de ANVS ook niet zo effectief.

Lees ook:

Zon, Westerschelde en blauwe lucht (foto: Marc van Haag)

Het weer

Het is vandaag overwegend bewolkt, maar af en toe is er ook ruimte voor de zon. Het is droog en de middagtemperatuur stijgt naar zo'n 10 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.