Koninklijke familie laat Zeeuws-Vlaanderen en Tholen links liggen

Vlissingen en Middelburg springen eruit. Van de 204 keer dat er een min of meer officieel koninklijk bezoek aan onze provincie werd gebracht, was 86 keer Middelburg of Vlissingen de bestemming. Vooral de vele bezoeken aan de stad van Michiel de Ruyter springen in het oog. Vaak is scheepswerf De Schelde/Damen het reisdoel, maar ook de HZ staat zéér in de koninklijke gunst.

Onvindbaar

Zelfs als je alle keren er aftrekt dat de familie Van Oranje alleen maar naar Middelburg kwam om de plechtige uitreiking van de Four Freedom Awards bij te wonen, hou je in Vlissingen/Middelburg 67 volledige bezoeken over. Dat is nog steeds verhoudingsgewijs véél meer dan waar dan ook in onze provincie. Vooral Zeeuws-Vlaanderen en Tholen blijken nagenoeg onvindbaar als je een vorstelijke tomtom gebruikt, moet je concluderen.

Op basis van de totale bezoekcijfers aan Zeeland zou je verwachten dat de gemeente Tholen twaalf keer royalty mocht verwelkomen, maar de koninklijke teller is bij zeven blijven steken. Voor heel Zeeuws-Vlaanderen was een totaal aantal van 52 verwacht, de teller komt daar niet hoger dan 31. In Axel, waar notabene twee Beatrixbomen zijn geplant die nog steeds worden gekoesterd, is het cijfer zelfs nul.

Oranjezonnetje

Er is niet alleen een koninklijke voorkeur voor Walcheren maar ook voor bepaalde jaargetijden: aan het einde van het voorjaar en het begin van het najaar zijn sterke bezoekjes-pieken in de paleis-agenda's waarneembaar. Wat ongetwijfeld samenhangt met de vakanties die men ten hove wenst te vieren.

Maar de Zeeuwse burgemeesters zullen ook wel blij zijn omdat ze zodoende vaak met de zon erbij de royalty mogen verwelkomen. Bij de journalisten die over zo'n bezoek schrijven leidt dat steevast tot de kwalificatie 'een echt Oranjezonnetje', zo bleek tijdens het archiefonderzoek van Omroep Zeeland.

Wat is een koninklijk bezoek? Voor deze inventarisatie heeft Omroep Zeeland volop het eigen nieuwsarchief geraadpleegd, maar ook veel uit de Krantenbank Zeeland gehaald en uit oude bureau-agenda's op diverse gemeentehuizen. Eis nummer één: de bezoekende persoon moet lid zijn van de koninklijke familie, dus de 18 keer dat Pieter van Vollenhoven in zijn eentje naar Zeeland afreisde voor idem zoveel werkbezoeken, doen toch helemaal mee in deze statistiek. Hij werd trouwens steeds met koninklijke egards ontvangen.

Niet incognito

En het moet een openbaar bezoek zijn, niet incognito. Dus de keren dat Willem-Alexander in de polders rond Kloosterzande op wild jaagt, zijn niet meegeteld.

Koningin Beatrix in Wemeldinge 2010 (foto: Ron Quinten)

Bucketlist

De eis is ook dat de koninklijke persoon bij een bezoek uit de vorstelijke limousine danwel touringcar danwel helikopter stapt, eventjes blijft en dan iets verricht of bewondert wat bij zijn of haar koninklijke statuur past. Dus Beatrix die in juli 1985 van Oostburg naar Vlissingen reisde en onderweg in Breskens op de boot stapte, mocht dat toen niet afstrepen op haar bucketlist als 'Bezoek aan Breskens'. Dat gebeurde pas bij een compleet bezoek in oktober 2008.

En Prins Bernhard die op 1 september 1990 in Terneuzen aan wal stapte om daarna in een limousine naar Saeftinghe te worden gebracht, kon dit niet laten gelden als een koninklijk bezoek aan Terneuzen. Ook al stonden burgemeester Barbé en de politiecommissaris Roost bij de loopplank in de haven om de koninklijke hoogheid te begroeten, zoals het hoort. Maar Bernhard hoefde zich niet te schamen, want hij was in 1984 al eens officieel bij Yara in Sluiskil geweest en kwam in 1997 ook officieel naar Dow.

Stormvloedkering

Maar prins Claus die de Ierse president meeneemt naar de Stormvloedkering (het was in november 1986, kort na de ingebruikneming) om onze nationale trots te laten zien, telt wel helemaal als een koninklijk bezoek. Trouwens: Neeltje Jans is volgens deze inventarisatie tien keer de bestemming geweest van leden van het koninklijk huis.

Aanvulling

Omroep Zeeland heeft de grootste zorg besteed aan het samenstellen van bovenstaande lijst. Mochten er toch nog koninklijke bezoeken na april 1980 hebben plaats gevonden die wij over het hoofd hebben gezien, horen wij dat graag. U kunt de gegevens (koninklijk persoon, locatie, exacte datum, eventueel een weblink of krantenbericht) naar de redactie mailen. Dan zorgen wij voor de aanvulling van de statistiek.