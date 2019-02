Visser uit Arnemuiden vreest ondergang familiebedrijf en reist naar Den Haag voor 'laatste strohalm'

Pulsvissers aan het werk (foto: ANP)

De visser uit Arnemuiden zei vanochtend in het radioprogramma Zeeland wordt wakker te vechten voor behoud van de pulsvisserij. "We worden ongeloofwaardig gemaakt ten aanzien van ons vistuig en we worden omvergeworpen door de internationale milieuorganisatie Bloom die alles op alles zet. Door emotie bewegen ze beleidsmakers in Brussel ons van tafel te vegen. Dat doet pijn."

Bij pulsvissen worden kleine stroomschokjes gebruikt om platvissen op te schrikken van de bodem en zo in netten te drijven. De vismethode is populair in heel Nederland, omdat er meer vis gevangen wordt, terwijl het brandstofverbruik lager is. Bij een pulsverbod zouden de achttien Zeeuwse vissers die nu gebruik maken van die techniek weer om moeten schakelen naar vissen met een boomkor. Bij die techniek worden grote sleepnetten over de zeebodem getrokken.

Het verzet tegen pulsvissen komt vooral van Franse vissers en een aantal milieugroeperingen. Die stellen dat er geen vis meer over is als Nederlandse pulsvissers voorbij zijn getrokken. Daarnaast zou de elektriciteit alle leven uit zee wegnemen. Uit een eerder onderzoek van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) blijkt juist dat pulsvissen beter is dan de traditionele boomkorvisserij.

Als Europa besluit het pulsvissen te verbieden, betekent dat waarschijnlijk de ondergang voor het familiebedrijf van Caljouw. "We zijn de laatste jaren vlees op de botten aan het opbouwen. Dat wordt in één keer van ons afgepakt, op een onrechtvaardige manier." Caljouw hoopt dat premier Rutte vandaag wat tijd vrijmaakt voor de pulsvissers die naar Den Haag afreizen. "We moeten proberen te zorgen dat hij ons uit deze onmogelijk moeilijke situatie gaat helpen. Het is voor ons de laatste strohalm. De regering moet niet achter ons, maar voor ons gaan staan."

