Vluchtende tasjesdief krijgt fiets naar zich toegegooid

Bij een arrestatie gistermiddag in de Leliestraat in Goes kreeg de politie hulp uit onverwachte hoek. Een vluchtende tasjesdief dacht de politie te snel af te zijn, totdat een fietser met zijn rijwiel de weg versperde.

De tasjesdief sloeg toe in de Kamperfoeliestraat. Het slachtoffer had door dat hij van zijn tas werd bestolen en herkende de dader, waarop hij de politie alarmeerde. Mede door middel van een Burgernetbericht werd een signalement verspreid. Achtervolging Een agent zag vanuit zijn auto de tasjesdief in de Tulpstraat fietsen. Hij fietste naar een deel van de weg waar auto's niet verder kunnen rijden vanwege paaltjes. Hierop besloot de agent achter hem aan te rennen. Paaltjes in de Tulpstraat (foto: Google Maps) Een tegemoetkomende fietser zag de straatrover én de rennende agent op zich afkomen. De man probeerde de achtervolging te beëindigen door zijn fiets voor de vluchtende man te gooien. De man viel en rende daarna verder. Op de kruising van de Leliestraat met de Vogelzangsweg kon de man alsnog aangehouden worden. De man van 31 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats is voor onderzoek en verhoor naar een politiecel gebracht. De buit is nog niet gevonden.