Angelo de Rijke produceert single Van Dik Hout

De nieuwe single van de band Van Dik Hout is geproduceerd door Angelo de Rijke. De oud-Vlissinger speelde onder andere in de band van Anouk en Guus Meeuwis, maar hij is ook actief als producer. Dat bleek al uit zijn samenwerking met JP de Klerk op het album Old Cold Church Road. De single heet Eén Nacht Eeuwigheid. Later verschijnt ook een compleet album van de band.

Hoe ben je de mannen van Van Dik Hout tegengekomen? "Dat gaat eigenlijk al tien jaar terug toen ik voor het eerst in Amsterdam kwam wonen. Daar is een beetje de vriendschap ontstaan. Twee jaar geleden, toen ik terugkwam uit Los Angeles voor het mixen van de plaat van Michael Prins, kwam ik de jongens weer tegen. Ze hoorden die plaat en zodoende is het balletje gaan rollen." Wat is het voor soort nummer geworden? "Oe, dat vind ik lastig, ik vind het een nummer qua vibe en feel met een fijn sentiment en het gaat weer terug naar de originele energie waar ze mee zijn begonnen naar mijn idee. Er zit weer iets jeugdigs in de plaat." Waaraan kunnen we horen dat jij de producer bent? Waar zit het Angelo de Rijke gevoel in? "Ik hoop in een bepaalde sound. Ik ben dit gaan doen omdat ik het anders wil laten klinken. Ik hoop dat het iets gedurfder overkomt dan de meeste producties."

Angelo de Rijke volgt zijn hart

Van Dik Hout (foto: W.J. Wallenburg (CC-BY-SA 4.0))