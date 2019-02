Pulsvissers kunnen op steun rekenen van het kabinet

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer werden er kritische vragen gesteld aan de minister over de actieve inzet van het kabinet om het verbod te voorkomen. 'Wat heeft Rutte gedaan om het tij te keren? Heeft hij een gesprek gevoerd met Macron?' vroeg Jacco Geurts van het CDA. Schouten gaf daar een ontwijkend antwoord op: "Uiteraard vinden dit soort gesprekken op de achtergrond plaats en zijn niet zichtbaar voor publiek. Wat ik wel kan stellen is dat het hele kabinet achter de vissers staat."

Applaus

De vissers op de tribune hebben meerdere keren geapplaudisseerd toen zowel Thierry Baudet van het Forum van Democratie als Barry Madlener van de PVV zeiden dat het kabinet met de vuisten op tafel hadden moeten slaan in Brussel en geen afwachtende houding hadden moeten aannemen. "Wij zijn het daar volkomen mee eens. We zijn nog steeds actief bezig om meneer Rutte te bewegen om voor ons standpunt op te komen, maar hij heeft al aangegeven dat hij ons daarmee wellicht valse hoop geeft", vertelt pulsvisser Cas Caljouw uit Arnemuiden.

Nederlandse pulsvissers overhandigen Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een pulsvisnet (foto: ANP)

Morgen wordt het voorlopige Europese besluit genomen in Straatsburg en Schouten ziet de situatie somber in. "Het ziet er niet goed uit, in de zin dat de mogelijkheid van een verbod op de pulsvisserij aanwezig is", aldus Schouten. Het definitieve besluit over verbod op pulsvisserij valt op zaterdag 23 maart.