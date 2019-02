Veroorzaker dodelijk ongeval Goes langer vast

Twee doden bij ongeluk Goes (foto: HV Zeeland)

In de nacht van zondag 28 oktober werd het stel geschept. De man en de vrouw zaten samen op één fiets. Door de klap van de aanrijding kwamen ze meters verderop op het wegdek terecht.

Vier keer te veel gedronken en eerder in de fout

De verdachte had ten tijde van het ongeluk vier keer te veel gedronken. Hij was toen 19 jaar oud en had zijn rijbewijs nog geen jaar. Toch ging hij al eerder de fout in en had hij al een strafrechtelijk verleden in het verkeer.

Dat woog vandaag mee in de beslissing van de rechtbank om de man langer vast te houden. De rechter denkt dat er nu niet vanuit kan worden gegaan dat de man niet weer achter het stuur kruipt.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een man en vrouw eiste. (foto: HV Zeeland)

De 20-jarige blijft sowieso vastzitten tot psychologisch onderzoek is afgerond. Voor die tijd weet de reclassering niet met welk eisenpakket hij voorlopig vrij zou komen. De verdachte zei vandaag dat hij heel erg veel spijt heeft en wat er gebeurd is echt verschrikkelijk vindt.

Inhoudelijke behandeling op z'n vroegst tegen de zomer

De zaak begon vandaag met een pro formazitting. Daarbij wordt er gekeken hoe ver het onderzoek is, en of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven zitten. De volgende pro formazitting is op 11 april. Een inhoudelijke behandeling, waarbij de eis wordt bepaald, is op z'n vroegst tegen de zomer.

Pro-formazitting Een pro-forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-forma zaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

