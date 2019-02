Rechter: wegstemmen plannen Zeeuwse Lagune terecht

De gemeenteraad stemde op 8 december 2016 unaniem tegen de aanleg van een eiland in het Veerse Meer. Vorig jaar, op 22 februari 2018, zette de raad definitief een dikke streep door de plannen. De bezwaren van de recreatieondernemer werden afgewezen.

Recreatieondernemer Marco Doeleman spande daarop een rechtszaak aan. Maar de bestuursrechter oordeelt dat beide besluiten door de raad rechtmatig zijn genomen.

De Zeeuwse Lagune kwam er bijna, en toen toch niet

Recreatieondernemer Marco Doeleman wilde 40 miljoen euro investeren een nieuw aan te leggen schiereiland in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. Op het eiland aan de Veerse Dam moest een hotel met 44 kamers komen, twintig penthouses, 48 appartementen en twintig vrijstaande woningen. In de vroegste plannen zou het niet zomaar een hotel worden, maar een 'landmark', een beeldbepalende toren op de skyline van het Veerse Meer.

Lange tijd leek het alsof de gemeenteraad met de plannen zou instemmen. Er ontstond veel protest uit alle delen van de provincie. In november 2016 staakten de stemmen in de raad: zes raadsleden stemden voor, zes raadsleden stemden tegen. Twee weken later stemde de hele raad unaniem tegen de plannen.