Waarom de VVD-kroegbaas niet van wollig taalgebruik houdt

Volgens Van der Velde is hij in ieder geval voor veel Goesenaren wél een bekende. Hij had jarenlang twee café's in de stad, en ook het restaurant Karel V in Goes was ooit van hem. Van der Velde was daarna omgevingsmanager voor de gemeente Veere. Sinds een jaar of vier is hij projectmanager bij het bureau Economische Impuls Zeeland, dat in opdracht van de provincie probeert nieuwe bedrijven naar Zeeland te trekken.

Kroegbaas

Vanuit zijn horeca-verleden heeft Van der Velde een praktische instelling meegenomen. "Ik was een kroegbaas, en ben altijd een gewone jongen gebleven. Ik kom snel ter zake en hou niet van lange rapporten en wollig taalgebruik."

Als gedeputeerde zegt Van der Velde zich onder meer in te gaan zetten voor het 'Zeeland'-gevoel en voor betere digitale verbindingen in de provincie.