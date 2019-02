Provincie trekt miljoen extra uit voor uitgraven Brabantse haven (foto: Omroep Zeeland)

Er komt een bedrag van 921.000 euro bovenop de 1.8 miljoen die de provincie al heeft bijgedragen. De provincie heeft wel een aantal eisen voor deze extra investering: zo moeten alle partners naar verhouding de extra kosten meebetalen, is dit echt de laatste aanvullende bijdrage en er moet zekerheid komen dat Tholen en Sint-Philipsland straks over zoet water uit West-Brabant kan beschikken.

De samenwerking tussen de provincie Zeeland en het samenwerkingsverband rond de aanleg van De Roode Vaart door Zevenbergen stamt al uit 2013. Dat deed de provincie in eerste instantie omdat er toen plannen waren dat het Volkerak-Zoommeer zout zou worden. Dat is tot op heden nog altijd een zoet meer en dat zal op korte termijn niet meer zout worden gemaakt. Het Volkerak-Zoommeer is een belangrijke bron van zoetwater voor Tholen en Sint-Philipsland.

De Provincale Staten nemen op vrijdag 1 maart een besluit over deze extra investering.