Grote Kerk in Veere (foto: Wikimedia Commons)

De hoogte van het bedrag werd dinsdag bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala, het uitreikingsfeest van de BankGiro Loterij. Hoewel de stichting een aanvraag van 940.000 euro had gedaan, is driekwart miljoen een bijzonder hoog bedrag, volgens Chantal Oudenaarden-Pesch van de loterij.

Namens de Grote Kerk waren directeur Gert-Jan de Koster, Karla Peijs, voorzitter van de Raad van Toezicht en Mark van den Bos, directeur van Stichting Monumenten Bezit aanwezig.

Grote Kerk Veere krijgt 750.000 euro (foto: Omroep Zeeland)

De Koster, die sinds september vorig jaar de kar trekt als directeur is bijzonder blij met de bijdrage. Die was zeer belangrijk om de ambities van de stichting waar te kunnen maken. Hoewel de gemeente Veere en Provincie Zeeland behoorlijk wat geld steken in de ontwikkeling van de kerk, was er een noodzaak voor extra fondsen om de programmering rond te kunnen krijgen.

Onderscheidende evenementen

De Grote Kerk gaat inzetten op drie fronten: naast een verbindingsprogramma voor de Veerenaren zelf en een erfgoed experience, moeten er onderscheidende evenementen komen die bezoekers uit het hele land moeten gaan trekken. Met het geld van de BankGiro Loterij kunnen nu namen als het Amsterdams Sinfionnetta en het nationaal Ballet binnengehaald worden.

De BankGiro Loterij maakte eerder deze maand het maritiem MuZEEum in Vlissingen al blij met een grote bijdrage. Met 400.000 euro kan het MuZEEum gaan verbouwen.

