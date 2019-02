Annemarie wordt digitale nomade: wonen en werken vanuit je camper

Ze heeft flink moeten 'ontspullen'. Veel meer meer dan een klein keukentje, douche en bed past er niet in de camper. Voor de Zeeuws-Vlaamse was de tijd rijp voor een een nieuwe uitdaging. "Mijn dochters zijn allebei afgestudeerd, mijn moeder is onlangs overleden en ik voelde me niet meer gelukkig in mijn werk. Ik wilde altijd al meer gaan reizen en creatiever zijn."

Dat heeft haar aan het denken gezet. Ze wil anderen coachen bij het vinden van hun passie, schrijven en websites maken. Daarvoor heeft ze eigenlijk alleen goede internetverbinding nodig.

Ik heb mezelf beloofd om me niet door angst te laten leiden." Annemarie Vervaet, digitale nomade

Reizende ondernemer (foto: Omroep Zeeland)

Dus kocht ze een camper, zegde haar baan op en verkocht haar huis. Ze is van plan om naar Zuid-Europa af te reizen. Daar ziet ze verder. Onlangs reed ze als proef naar Portugal met haar camper. "Dat was wel even spannend. Ik reed op kerstavond echt door een niemandsland. Het was wel even eng om te weten dat er niemand was om op terug te vallen."

Toch weerhoudt het haar niet om halverwege februari opnieuw te vertrekken. Nu voor langere tijd. "Ik heb mezelf beloofd om me niet door angst te laten leiden. Ik mag bang zijn, maar ik wil wel blijven doen wat ik wil."

Digitale nomade De term 'digital nomad' duikt steeds vaker op. Een digitale nomade is iemand die locatie onafhankelijk werkt op het internet. Ze leven al reizend over de wereld.

Haar dochters hebben haar nog even meegegeven om vooral veilig te rijden. "Dat was ik wel van plan, hoor. Ik ben dol op autorijden. Dus dit is echt iets voor mij." Op 16 februari is Annemarie jarig. Haar verjaardag viert ze nog thuis, daarna gaat ze de weg op. In de zomer komt ze terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Want ook daar kan ze op locatie haar bedrijf draaiende houden.