Stormloop op diabeteshoesjes; studentenbedrijf vindt gat in de markt

Een OmniPod is een pompje dat mensen met diabetes type 1 altijd op hun lichaam dragen. Het wordt ook wel een insulinepomp genoemd. Hiermee wordt de suikertoevoer naar het lichaam gemeten en geregeld. De pompjes zijn wit. De studenten bedachten, onder de naam Sugarfam, kleurige hoesjes om de pompjes er leuker uit te laten zien.

Hoesjes voor andere pompjes

De kleurige hoesjes kwamen aan bod bij de De Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland, in de PZC en afgelopen zaterdag ook bij Hart van Nederland. Sindsdien is er een stormloop op de kleurrijke hoesjes. Jesse Brom, mede-eigenaar: "Het bedrijf stond weer eventjes op een laag pitje omdat de begeleiding vanuit de HZ is gestopt. Vanaf nu zijn we geen studentcompany meer, maar een echt bedrijf. Na alle media-aandacht kregen we zo veel bestellingen en vragen. Er is nu zelfs vraag naar hoesjes voor de insulinepompen voor mensen met andere pompjes! Die willen we in de toekomst ook gaan maken en verkopen".

De bestellingen aan Sugarfam worden klaargezet (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse studenten kwamen op het idee van OmniPodhoesjes door één van hun groepsleden, Eyenalem Huisman. Zij heeft diabetes type 1 en een insulinepomp. Ze vond het apparaatje op haar arm maar saai, en wilde daar iets aan veranderen.