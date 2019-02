Man uit Hoek vindt zeldzame roofvogel

Bas de Maat met de rode wouw die hij vond (foto: Bas de Maat)

De Maat nam de dode roofvogel mee naar huis, hij registreerde hem op het internet en al snel nam een vogelexpert contact met hem op. "De vondst bleek heel bijzonder, er zijn maar weinig van deze vogels in Nederland. Volgens de expert is dit mogelijk de eerste rode wouw die slachtoffer is geworden van een botsing met een windturbine."

Vriezer

De rode wouw wordt komend weekend door De Maat zelf naar de Universiteit van Wageningen gebracht op verzoek van de vogelexpert. Maar nu ligt hij nog even in de vriezer in Hoek. De Maat: "Het was wel even puzzelen met zo'n grote vogel en een gewone vriezer. Uiteindelijk heb ik een la leeggemaakt en toen paste het net."

De rode wouw heeft een spanwijdte van anderhalve meter (foto: Bas de Maat)

De rode wouw is een roofvogel met lange geknikte vleugels en een lange staart. De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten, die bijna alleen in Europa voorkomt. De grootste populaties zijn te vinden in Duitsland, Spanje en Frankrijk. In Nederland is het een erg zeldzame vogel, in 2018 waren er slechts vijftien nesten van de rode wouw geteld.

De Maat heeft wel een dubbel gevoel overgehouden aan zijn unieke vondst: "Het is treurig dat zo'n mooie vogel het slachtoffer is van een windmolen maar aan de andere kant is het een unieke kans om zo'n vogel van dichtbij te zien."