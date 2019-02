Zeeland wordt wakker: kerken, diabeteshoesjes en zeldzame roofvogel

Welke van de 365 kerkgebouwen wil Zeeland behouden en welke niet? (foto: Omroep Zeeland)

Kerkenplan

De ruim 350 kerken in Zeeland lopen leeg, maar de gebouwen willen we niet kwijt. Toch is er in de provincie nauwelijks of geen beleid om kerken te behouden. Dat moet veranderen, vindt de stichting Erfgoed Zeeland. Ook het Rijk wil dat er concrete plannen komen en stelt daar nu geld voor beschikbaar.

Man uit Hoek vindt zeldzame roofvogel (foto: Bas de Maat)

Zeldzame roofvogel

Bas de Maat uit Hoek wist meteen dat het een bijzondere roofvogel was die hij zaterdagochtend zag liggen onderaan de windturbine in de Koegorspolder bij Terneuzen. Een rode wouw, zeldzaam in Nederland. De vogel heeft een spanwijdte van anderhalve meter en is een kilo zwaar.

Grote Kerk Veere krijgt 750.000 euro (foto: Omroep Zeeland)

Geld voor kerk

De stichting Grote Kerk Veere kan aan de slag met het programmeren van kunstenaars en artiesten. De BankGiro Loterij geeft de kerk 750.000 euro om de ambitie, dé cultuurtempel van Zeeland te worden, waar te maken.

De bestellingen aan Sugarfam worden klaargezet (foto: Omroep Zeeland)

Diabeteshoesjes

Ze zijn niet aan te slepen door alle nationale media-aandacht van de afgelopen weken: de OmniPodhoesjes voor mensen met diabetes type 1. Ze zijn er in alle kleuren van de regenboog en er zijn er al meer dan tweeduizend verkocht. Bedacht door studenten van de HZ in Vlissingen, die een gat in de markt gevonden lijken te hebben.

Het strand en de palen bij Domburg (foto: Anne Droogsma)

Weer

Vandaag is er afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. In de loop van de dag is er geleidelijk meer ruimte voor de zon. Het blijft droog en de middagtemperatuur stijgt tot een graad of 10. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.