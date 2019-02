Welke van de 365 kerkgebouwen wil Zeeland behouden en welke niet?

Interieur van de inmiddels verbouwde kerk in Nieuwvliet. Ooit waren hier diensten van de Vrije Evangelische Gemeente (foto: Omroep Zeeland)

De ontkerkelijking gaat onverminderd voort, vooral bij de PKN en de Rooms-Katholieke kerken. Het Rijk schat in dat de komende jaren tussen de dertig tot tachtig procent van alle Nederlandse kerken leeg komt te staan. "Gemeenten moeten hierop anticiperen, als we kerkelijk erfgoed willen behouden", zegt David Koren van Erfgoed Zeeland. De stichting houdt 14 februari een bijeenkomst over dit onderwerp. "Noem het een soort 'wake-up-call'."

Een van de 41 kerkgebouwen in de gemeente Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Al behoorlijk wat kerken staan leeg in Zeeland, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Wie even googelt vindt kerkgebouwen te koop in onder meer Serooskerke (W), Hansweert, Borssele en Vlissingen. En dan is er nog veel schijnleegstand. Er worden geen diensten meer gehouden maar de kerken leveren nog wat inkomsten op als opslagplaats of garage.

Scheiding kerk en staat

Juist de strenge scheiding tussen kerk en staat in Nederland is een van de redenen waarom er amper kennis en capaciteit is bij gemeenten en daardoor ook geen actieve beleidsvorming. Alleen in gemeenten met een CDA-, CU- en of SGP-signatuur is er enige aandacht voor religieus erfgoed. Er moet nu iets gebeuren, want anders dreigt sloop en dat is voor veel mensen verdrietig, zegt Koren.

Daarnaast is er struisvogelpolitiek bij de kerkgemeenten, zegt Koren. "Die proberen vaak - tegen beter weten in - tijd te rekken om het gebouw zo lang mogelijk te behouden. Er wordt niet vooruit gekeken en om het kasboek aan te vullen worden er zaken verkocht. Eerst de parochie, dan stukken land. Maar uiteindelijk eindigen ze met de sleutel in de hand bij de gemeente, omdat het zo niet verder kan. Je zou willen dat ze eerder aan de bel hadden getrokken."