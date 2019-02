Chiquita vervoert bananen alleen nog per container naar Vlissingse haven

Eén van de containerschepen van Chiquita (foto: Chiquita)

Op dit moment komt een derde van de bananen aan in containers. Het grootste deel staat nog op pallets. Dat is vanaf eind deze maand verleden tijd. Acht schepen zijn vervangen door vijf containerschepen die 650 containers kunnen vervoeren per keer. Er kunnen meer bananen per schip worden vervoerd en dat zorgt ervoor dat er minder schepen hoeven te varen. Jaarlijks levert dat een vermindering van de uitstoot op van drieduizend auto's, zegt de bananenleverancier. Verder kunnen containers sneller worden verwerkt dan pallets en dat levert ook weer tijdswinst op.

Rijping onderweg gecontroleerd

De bananen worden vervoerd in koelcontainers waarin hoeveelheden kooldioxide, zuurstof en stikstof geregeld kan worden. Daardoor kan de rijping onderweg in de gaten gehouden worden, zonder dat ze te rijp of onrijp op hun bestemming aankomen.



Een deel van de bananen gaat vanuit de Vlissingse haven nog verder naar Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk.