Sluis startplaats in BeNe Ladies Tour

De rensters die meedoen aan de BeNe Ladies Tour zijn bij de komende editie weer in Zeeland te zien. De etappekoers door België en Nederland sloeg de Zeeuwse wegen in 2018 over, maar in de komende editie start de 2e etappe in Sluis. Hoeveel kilometer het peloton in Zeeuws-Vlaanderen te zien is, is nog niet bekend.

De BeNeLadies Tour (foto: Orange Pictures) De BeNe Ladies Tour bestaat sinds 2014 en in de eerste vier edities fungeerde Philippine als start- en finishplaats van een etappe. Na een jaar afwezigheid vormt Sluis dit jaar dus het decor van een start. Het gaat om de tweede etappe op zaterdag 20 juli met de finish in het Belgische Watervliet. Parcours De organisatie van de etappekoers heeft alleen de start- en finishplaatsen bekend gemaakt voor de komende editie. De wedstrijd start op donderdag 18 juli met een proloog in Utrecht. Op vrijdag is de eerste etappe van Essen in België naar Roosendaal. Na de etappe Sluis-Watervliet op zaterdag wordt in Watervliet ook een individuele tijdrit gereden. Op zondag finisht de BeNe Ladies Tour met een etappe van en naar Zelzate (B). Het precieze parcours moet nog bekeken worden. "Hoeveel kilometer er door Zeeland gefietst wordt, is dus nog niet bekend", zegt Geert Stevens van de BeNe Ladies Tour. "Maar we proberen Zeeland er zeker bij te betrekken en zullen niet direct de grens over fietsen."