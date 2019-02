Deel dit artikel:













Bellen in auto: 1.500 Zeeuwse weggebruikers betrapt

Zeeland is niet het braafste jongetje van de klas als het gaat om handsfree bellen in de auto. Per duizend voertuigen werden in Zeeland vorig jaar zes bestuurders op de bon geslingerd, omdat ze niet-handsfree telefoneerden. Dat blijkt uit een analyse van Dutch-Tech Magazine op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In Zeeland werden 1.500 boetes uitgeschreven voor niet-handsfree bellen (foto: ANP) In Flevoland (3,6), Limburg (4,8) en Overijssel (5,8) werden minder boetes uitgeschreven per duizend motorvoertuigen. De meeste boetes voor niet-handsfree bellen werden gegeven aan automobilisten in Noord-Holland: 11,9 per 1.000 motorvoertuigen. Aantal boetes niet-handsfree bellen per 1.000 motorvoertuigen in 2018 Provincie Aantal boetes Noord-Holland 11,9 Utrecht 10,1 Zuid-Holland 8,8 Friesland 7,7 Gelderland 7,6 Noord-Brabant 6,9 Groningen 6,8 Drenthe 6,5 Zeeland 6,1 Overijssel 5,8 Limburg 4,8 Flevoland 3,6 Bron: Dutch-Tech Magazine / CJIB In 2018 werden in Zeeland 1.500 automobilisten bekeurd, omdat ze hun telefoon vasthielden. Het CJIB kon daardoor 345.000 euro aan boetes innen. Landelijk hebben tachtigduizend automobilisten vorig jaar een bon ontvangen voor niet-handsfree bellen, goed voor 18 miljoen euro.