Griep slaat toe in Zeeland, kwart van leerlingen ziek op Goese Lyceum

De telefoniste op de middelbare school in Goes kan het maar nauwelijks aan, sinds afgelopen maandag staat de telefoon iedere ochtend roodgloeiend. Collega's moeten bijspringen om de vele telefoontjes aan te nemen van ouders die hun kind ziek melden.

Ziek naar huis

De epidemie stak vorige week vrijdag plotseling de kop op toen verschillende leerlingen al ziek naar huis gingen. Na het weekend meldden zo'n driehonderd leerlingen zich ziek en vandaag zijn er al meer dan vierhonderd zieken.

Ook twaalf docenten zitten ziek thuis. Drie daarvan probeerden vanochtend weer aan het werk te gaan, maar voelden zich nog zo slecht dat ze weer huiswaarts keerden.

Lege plekken op het Goese Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Ook landelijk is sprake van een toename van het aantal griepgevallen. Waar de griepgolf dit jaar in eerste instantie leek mee te vallen is er volgens het RIVM sinds vorige week sprake van een plotselinge toename. Vooral kinderen zijn ziek.

In de rest van Zeeland lijkt de griepgolf tot nu toe nog mee te vallen. Andere middelbare scholen in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren en in Schouwen-Duiveland geven aan wel wat zieken te hebben, maar geen alarmerend hoge aantallen.

Bij de Zeeuwse ziekenhuizen is het aantal grieppatiënten nog beperkt, in Goes gaat het om twee patiënten en in Terneuzen om vier.